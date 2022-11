COAL CHAMBER: annunciano una nuova reunion

09/11/2022 - 13:15 (102 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 ) è veramente il paradiso del nu/alternative modern metal, beati gli americani che potranno goderselo. È una grande notizia! I coal Chamber sono un simbolo del nu metal e rivederli in azione non può che essere un fatto positivo. Su un eventuale nuovo disco non saprei... Rivals era un mix tra devildriver e CC, molto aggressivo ma alla fine piatto e monocorde. Non un granché anzi, un lavoro nettamente inferiore ai tre album storici. Invece questo festival (sick Nu world) è veramente il paradiso del nu/alternative modern metal, beati gli americani che potranno goderselo. 1 E se sarà solo per i concerti o per fare eventuali nuovi album in studio... Certo che a leggere quel bill è il trionfo del nu metal e dell'alternative in generale... Non so se questa sia una bella notizia o meno...E se sarà solo per i concerti o per fare eventuali nuovi album in studio... Certo che a leggere quel bill è il trionfo del nu metal e dell'alternative in generale...