SODOM: al lavoro sul nuovo album

09/11/2022 - 15:56 (95 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Che va bene che è un live album, ma cmq non può essere nemmeno comparato con tre capolavori... Semmai era giusto un s.v. 3 Stavo guardando le recensioni qua di fianco e mi viene da sorridere che ad un pur buon disco come " lords of depravity parte 2" hanno dato un volto più alto (90!?) che a capolavori come "persecution mania", "tapping the vein" e "M16" 2 TOM IS THE NEW LEMMY 1 Sto gia' godendcome un riccio...TOM