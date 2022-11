IN THE WOODS...: ascolta il singolo ''Master of None''

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 Sembra roba alla Jerry cantrell barra Chris Cornell, con però degli interessanti e piacevoli inserti harsh, ottima canzone con parti epiche e magniloquenti specialmente alla fine. Erano da omnio che non li ascoltavo... sono proprio invecchiato