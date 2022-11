MARILLION: i dettagli della doppia data in Italia in occasione del Marillion Weekend

11/11/2022 - 10:22 (207 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 Mea culpa,letto veloce... pensavo il biglietto fosse per un singolo giorno. 5 In realtà sono due concerti differenti tra loro. Ci sono band meno conosciute che per location peggiori prendono cifre esose. 4 vedo che l'inflazione vola... 3 Si ma per essere i Marillion i prezzi sono totalmente fuori mercato. 120 euro a seconda di come ti paghi il viaggio per un fine settimana in una capitale europea. 2 Ormai e' diventato un lusso andare a vedere i concerti...prezzi alti anche se la band merita. 1 che splendida occasione. Anni fa li ho mancati, e dovevo andarci con l'amore della mia vita. Ovviamente lei ha scelto un altro e non me. Da allora ogni volta che li ascolto mi pervade una malinconia cosmica, e vengo abbracciato da un dolore dolce e asfissiante insieme. Che lacrima strappastorie!