THE LAST ROCKSTARS: nuova band con membri di Juno Reactor, X Japan e L'Arc~en~Ciel

12/11/2022 - 17:23 (103 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 1 Mi sa che avete mischiato notizie e video nella stessa pagina. Comunque i sopracitati signori avevano già tentato la strada della superband una quindicina di anni fa con il monicker S.K.I.N. , se ne persero le tracce dopo un solo live. Sono tutti musicisti pazzeschi, visti tutti dal vivo tra X Japan, Luna Sea, l’Arc en Ciel e myv solista, ma tutti insieme devono essere qualcosa di unico. Spero che il progetto decolli e non finisca in niente come l’altro