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Beyond The Gates Of Hell

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17/11/22
SONATA ARCTICA + ELEINE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/11/22
VOLBEAT + SKINDRED + BAD WOLVES
ALCATRAZ - MILANO

18/11/22
MINISTRY + THE 69 EYES + 3TEETH (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

18/11/22
DESTRAGE (POSTICIPATA)
LARGO VENUE - ROMA

18/11/22
SHINEDOWN + ASKING ALEXANDRIA + ZERO 9:36 (ANNULLATO)
FABRIQUE - MILANO

18/11/22
MESSA + ZEKE + WOJTEK
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

19/11/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/11/22
SMASH INTO PIECES + DREAM POP
LEGEND CLUB - MILANO

22/11/22
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

24/11/22
FINNTROLL + SKÁLMÖLD
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
NODE: il cantante Sid lascia la band
16/11/2022 - 11:22 (49 letture)

RECENSIONI
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