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18/11/22
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Beyond The Gates Of Hell

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17/11/22
SONATA ARCTICA + ELEINE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/11/22
VOLBEAT + SKINDRED + BAD WOLVES
ALCATRAZ - MILANO

18/11/22
MINISTRY + THE 69 EYES + 3TEETH (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

18/11/22
DESTRAGE (POSTICIPATA)
LARGO VENUE - ROMA

18/11/22
SHINEDOWN + ASKING ALEXANDRIA + ZERO 9:36 (ANNULLATO)
FABRIQUE - MILANO

18/11/22
MESSA + ZEKE + WOJTEK
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

19/11/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/11/22
SMASH INTO PIECES + DREAM POP
LEGEND CLUB - MILANO

22/11/22
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

24/11/22
FINNTROLL + SKÁLMÖLD
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
SOEN: guarda il video di ''Fortune'' dal nuovo live album ''Atlantis''
16/11/2022 - 11:26 (194 letture)

Metalone
Mercoledì 16 Novembre 2022, 17.36.17
4
Porca trota che pezzo grandioso !!!!!
fasanez
Mercoledì 16 Novembre 2022, 15.16.47
3
Fortune è uno dei pezzi più belli di Imperial, secondo me, se non il migliore. In questa veste rende decisamente bene.
progster78
Mercoledì 16 Novembre 2022, 12.39.17
2
Veramente bello,gli archi si sposano benissimo con il brano. Sono stati una bella sorpresa per me i Soen.
Rob Fleming
Mercoledì 16 Novembre 2022, 12.18.18
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