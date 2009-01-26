     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

18/11/22
SOEN
Atlantis

18/11/22
ANTIMATTER
A Profusion Of Thought

18/11/22
FORTID
Dómur Um Dauðan Hvern

18/11/22
FRETERNIA
The Final Stand

18/11/22
RONNIE ATKINS
Symphomaniac

18/11/22
NYTT LAND
Ritual: Blood of the West

18/11/22
ARC OF LIFE
Dont Look Down

18/11/22
ENEMY EYES
History Hand

18/11/22
-(16)-
Into Dust

18/11/22
RISING STEEL
Beyond The Gates Of Hell

CONCERTI

17/11/22
SONATA ARCTICA + ELEINE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/11/22
VOLBEAT + SKINDRED + BAD WOLVES
ALCATRAZ - MILANO

18/11/22
MINISTRY + THE 69 EYES + 3TEETH (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

18/11/22
DESTRAGE (POSTICIPATA)
LARGO VENUE - ROMA

18/11/22
SHINEDOWN + ASKING ALEXANDRIA + ZERO 9:36 (ANNULLATO)
FABRIQUE - MILANO

18/11/22
MESSA + ZEKE + WOJTEK
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

19/11/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/11/22
SMASH INTO PIECES + DREAM POP
LEGEND CLUB - MILANO

22/11/22
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

24/11/22
FINNTROLL + SKÁLMÖLD
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
LION`S SHARE: ‘‘Run for Your Life’’ è il nuovo singolo della band svedese
17/11/2022 - 00:10 (28 letture)

RECENSIONI
73
ALTRE NOTIZIE
17/11/2022 - 00:10
LION`S SHARE: ‘‘Run for Your Life’’ è il nuovo singolo della band svedese
30/06/2022 - 19:29
LION`S SHARE: guarda il lyric video del singolo ‘‘Infernal Soul’’
26/04/2022 - 00:05
LION`S SHARE: ascolta l’inedita ‘‘Throne of Steel’’
24/02/2022 - 00:01
LION`S SHARE: disponibile la nuova ‘‘City of the Night’’
20/09/2021 - 00:08
LION`S SHARE: ascolta l’inedita ‘‘Baptized in Blood’’
04/06/2019 - 19:46
LION`S SHARE: il lyric video di ''We Are What We Are''
31/03/2009 - 13:10
LION`S SHARE: il video ufficiale di 'Judas Must die'
19/03/2009 - 08:29
LION`S SHARE: nuovo video e nuovo brano online
09/03/2009 - 08:21
LION`S SHARE: video di 'Judas Must Die'
26/01/2009 - 13:48
LION`S SHARE: artwork e tracklist
ULTIME NOTIZIE
17/11/2022 - 00:18
KK`S PRIEST: il secondo album è in fase di missaggio
17/11/2022 - 00:09
CROWNE: ecco i dettagli e un nuovo singolo dal secondo disco, ‘‘Operation Phoenix’’
17/11/2022 - 00:08
PSYCHOPUNCH: ascolta la nuova ‘‘Out of My Mind’’
17/11/2022 - 00:06
GIRISH AND THE CHRONICLES: a gennaio esce la versione riregistrata di ‘‘Back on Earth’’
16/11/2022 - 19:51
MESHUGGAH: ecco il video di ''They Move Below'' da ''Immutable''
16/11/2022 - 19:44
DYING PHOENIX: firmano con El Puerto Records, disco d'esordionel 2023
16/11/2022 - 19:37
AMTHRYA: la clip ufficiale di ''Monochromatic'' dal nuovo album ''Passage''
16/11/2022 - 19:31
DEV DEATH FEST: ecco gli orari del festival
16/11/2022 - 19:24
THE 40 THIEVES: guarda il video di ''My Lunatic'' dal disco d'esordio
16/11/2022 - 19:10
WANG WEN: dettagli e singolo del nuovo album ''Painful Clown & Ninja Tiger''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     