ERRA: guarda il video di ''Pull From The Ghost''

18/11/22
RISING STEEL
Beyond The Gates Of Hell
18/11/22
ENEMY EYES
History Hand
18/11/22
ARC OF LIFE
Dont Look Down
18/11/22
ANTIMATTER
A Profusion Of Thought
18/11/22
NYTT LAND
Ritual: Blood of the West
18/11/22
RONNIE ATKINS
Symphomaniac
18/11/22
QUEEN
The Miracle - Collector Edition
18/11/22
FRETERNIA
The Final Stand
18/11/22
-(16)-
Into Dust
18/11/22
FORTID
Dómur Um Dauðan Hvern
17/11/22
SONATA ARCTICA + ELEINE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
17/11/22
VOLBEAT + SKINDRED + BAD WOLVES
ALCATRAZ - MILANO
18/11/22
MINISTRY + THE 69 EYES + 3TEETH (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/11/22
DESTRAGE (POSTICIPATA)
LARGO VENUE - ROMA
18/11/22
SHINEDOWN + ASKING ALEXANDRIA + ZERO 9:36 (ANNULLATO)
FABRIQUE - MILANO
18/11/22
MESSA + ZEKE + WOJTEK
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)
18/11/22
HIDEOUS DIVINITY + SIXTY ONE HUNDRED + ANAL TORMENT + OUT OF TIME
SKULSS CLUB - SERRAVALLE (SM)
19/11/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
21/11/22
SMASH INTO PIECES + DREAM POP
LEGEND CLUB - MILANO
22/11/22
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
MAGAZZINI GENERALI - MILANO