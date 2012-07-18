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18/11/22
RISING STEEL
Beyond The Gates Of Hell

18/11/22
ENEMY EYES
History Hand

18/11/22
ARC OF LIFE
Dont Look Down

18/11/22
ANTIMATTER
A Profusion Of Thought

18/11/22
NYTT LAND
Ritual: Blood of the West

18/11/22
RONNIE ATKINS
Symphomaniac

18/11/22
QUEEN
The Miracle - Collector Edition

18/11/22
FRETERNIA
The Final Stand

18/11/22
-(16)-
Into Dust

18/11/22
FORTID
Dómur Um Dauðan Hvern

CONCERTI

17/11/22
SONATA ARCTICA + ELEINE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/11/22
VOLBEAT + SKINDRED + BAD WOLVES
ALCATRAZ - MILANO

18/11/22
MINISTRY + THE 69 EYES + 3TEETH (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

18/11/22
DESTRAGE (POSTICIPATA)
LARGO VENUE - ROMA

18/11/22
SHINEDOWN + ASKING ALEXANDRIA + ZERO 9:36 (ANNULLATO)
FABRIQUE - MILANO

18/11/22
MESSA + ZEKE + WOJTEK
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

18/11/22
HIDEOUS DIVINITY + SIXTY ONE HUNDRED + ANAL TORMENT + OUT OF TIME
SKULSS CLUB - SERRAVALLE (SM)

19/11/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/11/22
SMASH INTO PIECES + DREAM POP
LEGEND CLUB - MILANO

22/11/22
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
ERRA: guarda il video di ''Pull From The Ghost''
17/11/2022 - 10:37 (59 letture)

RECENSIONI
80
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10/11/2022
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SCHELETRO + NABAT + GÜERRA + DIARIO DI BORDO + SKYTEA FOR WARRIORS
Libera Officina, Modena (MO), 29/10/22
29/01/2014
Live Report
KYLESA + SIERRA + JAGGED VISION
Lo-Fi, Milano, 25/01/2014
24/05/2013
Intervista
TERRA TENEBROSA
Gli istigatori della distruzione
18/07/2012
Articolo
SUB TERRA
Rock estremo e Cultura Underground in Italia (1977 - 1998)
 
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