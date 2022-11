VOLBEAT: annullata la data di Roma

17/11/2022 - 21:10 (218 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 10 @Transcendence non sono di Roma pertanto non conosco i posti, se non per nome, avendoli letti spessi sulle locandine delle band. L'unica mia avventura a Roma, è stata una ventina di anni fa ai Prodigy (con support band Marlene Kuntz) al PalaEur, dove peraltro è successo un casino, con la gente che scavalcava da un settore all'altro, la polizia che è salita sul palco, interrompendo il concerto dei MK, un macello: però alla fine della serata è stato divertente... 9 strano. tendo ad essere daccordo con @Trascendence 8 Sono un gruppo pompatissimo quindi la vendita dei biglietti non c’entra la realtà è che al sud è tutto organizzato a cazzo e adesso i tempi son cambiati e i controlli ci sono poi certo, possiamo parlare come mai nei centri sociali fanno ugualmente concerti e tutto è abusivo ma per i locali normali non è più come prima e nessuno vuole responsabilità se succedono casini 7 @ Ellius: Io penso un'altra cosa. Siccome stiamo parlando di una band praticamente mainstream (la Universal Music Group ha un fatturato di 46 miliardi di euro circa, ed è concorrente di Sony Music e Warner Music Group), sono stati venduti molti biglietti in prevendita, e il ricavo ha fatto scattare dei controlli burocratici per far sì che fosse tutto tassabile. Controlli che andavano fatti fin da quando esisteva il locale (ossia da quasi una decade fa), ma che sono stati fatti appena sono stati fatti più soldi di tante altre date precedenti (Lacuna Coil, Mogwai, Godspeed You! Black Emperor, Editors, ecc. hanno tutti suonato nel locale). In poche parole, i controlli scattano solo dove saltano fuori i soldoni, un po' come l'invasione di cinghiali in molti quartieri di Roma, scatteranno provvedimenti solo quando ci scappa un morto "importante" sopra la gente comune. Riconosco che quanto ho scritto possa essere impreciso e campato in aria, ma siccome l'Atlantico non sarebbe né il primo, né il secondo, né il terzo, né il quarto, né il quinto locale di musica live a Roma che chiude definitivamente (ricordiamo come esempi i vecchi Init Club, Contestaccio, il FuckSia che stava ad Acilia, verso Ostia, il Jailbreak, messo sotto sequestro quando si scoprì che vi si tenevano giri di affari tra i Casamonica, il Circolo degli Artisti, manna dal cielo per tutti i gruppi indipendenti, chiuso dal 2015 per scarichi illegali di amianto/eternit dal possessore del locale, il Palaghiaccio di Marino, chiuso nel 2015 e riconvertito a centro commerciale, il Palarockness di Genzano di Roma, sparito dal web dal 2016, il Black Out Rock Club, la Locanda Atlantide, ol Planet Alpheus, il CSOA La Strada, ormai diventato un'organizzazione di protesta ambulante, e sono sicuro che ce ne siano altri), di locali per concerti a numeri contenuti ne sono rimasti 4-5... a meno che non siano chiusi nel frattempo anche quelli, magari per mancanza di documentazione antisismica. 6 L'Aquila è vicino al Giappone? 5 @Rudolf, senza offesa, ma il tuo commento è di un'idiozia unica: l'Italia è per definizione un paese sismico, e una delle zone più ad alto rischio comprende la zona dell'Abruzzo e dell'Umbria, che come immagino saprai, confinano con il Lazio. Il documento mancante è essenziale perchè un locale resti aperto: non credo si sia mai sentito che un club venga chiuso dalle autorità, perchè ha fatto scarsa prevendita di biglietti per un concerto: bisogna pensare prima di parlare (o di scrivere)... 4 Bahahahahah normativa, questa sconosciuta. L'antisismico è obbligatorio, come l'anti incendio. Piuttosto, le tempistiche sono strane... secondo me questa è una situazione che si trascina da anni, e uscita solo ora. Chi conosce le logiche romane capirà... 3 Ma avranno venduto 12 biglietti, I terremoti a Roma non ci sono mai stati...che misure antisisma serviranno mai mica stiamo in Giappone 2 Ma seriamente?? Un giorno prima? 1 Ma seriamente?? Un giorno prima?