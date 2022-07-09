MANDRAGORA THURINGIA: online il video ufficiale di ''Rex Silvarum''

22/11/22
WHIRLWIND
1714
25/11/22
LEATHER
We Are the Chosen
25/11/22
HIGH COMMAND
Eclipse of the Dual Moons
25/11/22
OFDRYKKJA
After the Storm
25/11/22
SIRRUSH
Molon Labe
25/11/22
BLACKRAIN
Untamed
25/11/22
WITCHMASTER
Kaźń
25/11/22
MORGAN REID
Terran
25/11/22
KRELL
Deserts
25/11/22
DER TRAUERSCHWAN
Sanguinare Vampiris
21/11/22
SMASH INTO PIECES + DREAM POP
LEGEND CLUB - MILANO
22/11/22
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
24/11/22
FINNTROLL + SKÁLMÖLD
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
24/11/22
POWERWOLF + DRAGONFORCE + WARKINGS
ALCATRAZ - MILANO
25/11/22
FINNTROLL + SKÁLMÖLD
LARGO VENUE – ROMA
25/11/22
ALTER BRIDGE + HALESTORM + MAMMOTH WVH
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
26/11/22
FINNTROLL + SKÁLMÖLD
LEGEND CLUB - MILANO
26/11/22
DESTRAGE
VIDIA CLUB- CESENA
26/11/22
DEV DEATH FEST
TPO - BOLOGNA
30/11/22
NILE + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)