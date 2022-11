NIGHTWISH: la data di Milano cambia location

Ma è uno scherzo?? L'ho cercato su internet (nonostante per lavoro in passato abbia frequentato un pò la Fiera di Milano, e quindi un pò la conosco) e non esiste nemmeno un Padiglione 0... ma un posto un minimo più decente di un padiglione fieristico non c'era proprio modo di trovarlo?? Non ho parole...