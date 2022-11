LEATHER: disponibile il videoclip di ''We Are the Chosen''

24/11/2022 - 09:29 (53 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Bentornata 2 Bel pezzo in puro stile heavy come piace a me, ha ragione Rik c'è anche un coro epic/anthem, avrà sempre la mia stima per Mystery Of illusion e Ruler Of The Wasteland 1 Ha sempre una bella voce la leather leone e la song si fa ascoltare con piacere, nel solco nel più tipico heavy metal con un tocco epic. Molto valida la produzione, non bombastica fortunatamente 🔥🤘🎸