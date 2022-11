METALLICA: i dettagli del nuovo album ''72 Seasons'', ascolta il singolo ''Lux Æterna''

8 Stagione di merda, mese di merda, giorno della settimana (lunedì) di merda, poi ci sono queste belle novità inaspettate che allietano. Brano piacevolmente ignorante, breve e fresco, con un sound alla kill em, una batteria in palla, un Kirk sempre efficace e un James ritrovato. Bella notizia e ottimo antipasto. Sempre grandi 7 Hit the lux aeterna 6 A me la song è piaciuta molto, forse perché è questo il thrash che prediligo. Dritto al punto e senza tanti fronzoli. Buona anche la produzione 🤘🎸 5 A me la song è piaciuta molto, forse perché è questo il thrash che prediligo. Dritto al punto e senza tanti fronzoli. Buona anche la produzione 🤘🎸 4 @elluis: meglio che puntano alla semplicità e all'immediatezza alla loro età. Il rischio di macigni indigesti alla Death Magnetic o di alcuni pezzi di Hardwired è dietro l'angolo non avendo più la freschezza creativa di quando composero Master o Justice. 3 Non male questo primo singolo. Sperando che non sia l'unica canzone da 3 minuti e mezzo come Hardwired del precedente album. Album che a me era piaciuto e piace tuttora, ma che aveva il difetto di avere canzoni troppo lunghe e più o meno metà album composto da canzoni trascurabili. Infatti di quel disco ascolto solo: Hardwired, Atlas, Moth, Dream, Halo e Spit. 2 Mah... l'ho ascoltato un paio di volte, ma onestamente non mi convince molto... non voglio fare il criticone, ma mi sembra un pezzo un pò banalotto, i Metallica sanno fare di meglio. Spero che gli altri pezzi siano un pò più elaborati... 1 Interessante il concept, un pò meno la ppresenza di Feldman. Auspicavo un co-producer fuori dalla cerchia di Barnstein, anche per provare qualcosa di differente. Vedremo...ascolteremo.