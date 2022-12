HANGING GARDEN: ''The Garden'' è il nuovo album, ecco i dettagli

02/12/2022 - 06:53 (77 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 L'ultimo Skeleton Lake è davvero meraviglioso, aspettative altissime per questo The Garden. 2 Insomniun un mese esatto prima, pardon! 1 Ottima notizia, band secondo me in grande crescita disco dopo disco! Ad ogni modo mi chiedo: ma cosa succede il 24 Marzo? Toccherà fare un mutuo, sono in uscita una serie infinita di CD! Hanging Garden, Insomnium, August Burns Red, Shores of Null, Ne Obliviscaris!