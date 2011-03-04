HOUR OF PENANCE: presentano il nuovo batterista

09/12/22
ROB MORATTI
Epical
09/12/22
CROSSES
Permanent.Radiant
09/12/22
KRILLOAN
Emperor Rising
09/12/22
HIGHLORD
Freakin Out of Hell
09/12/22
SERENITY
Memoria (Raccolta)
09/12/22
TARMAT
Out of the Blue
09/12/22
WANG WEN
Painful Clown & Ninja Tiger
09/12/22
KANSAS
Another Fork in the Road – 50 Years of Kansas
09/12/22
SCREAM MAKER
BloodKing [Ristampa]
09/12/22
ENGE STORE
Det Høstes Nå
07/12/22
SELVANS + BURIAL + GATES OF DOOM
LUPUS IN FABULA - NIMIS (UD)
07/12/22
MESSA
SPLINTER CLUB - PARMA
08/12/22
VOIVOD
TRAFFIC CLUB - ROMA
08/12/22
MESSA
BRONSON - RAVENNA
08/12/22
HIEROPHANT + DARKEND + GOLEM OF GORE
LA TENDA - MODENA
09/12/22
HEILUNG + EIVOR + LILI REFRAIN
ALCATRAZ - MILANO
09/12/22
CHRIS BAY
LEGEND CLUB - MILANO
09/12/22
MESSA
SOTTOSCALA - LATINA
09/12/22
THE MODERN AGE SLAVERY + SCREAM3DAYS
ZIGGY CLUB - TORINO
09/12/22
PURO ACCIAIO METAL FEST
DISSESTO CULT - TIVOLI TERME (RM)