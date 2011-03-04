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HOUR OF PENANCE: presentano il nuovo batterista
07/12/2022 - 10:01 (44 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
02/03/2013
Live Report
CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
Alcatraz, Milano, 26/02/2013
06/06/2011
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STORMLORD + HOUR OF PENANCE + ROSAE CRUCIS + AIRLINES OF TERROR
Roma Delenda Est, Blackout Club, Roma, 04/03/2011
 
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HOUR OF PENANCE: online il video di ''Blight And Conquer''
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HOUR OF PENANCE: online un nuovo lyric video
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