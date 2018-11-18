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09/12/22
HARAKIRI FOR THE SKY
Harakiri for the Sky (MMXXII Edition)

09/12/22
HIGHLORD
Freakin Out of Hell

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FAUST
Death from Beyond

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Volume Three: Burrowing Kingdoms

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Another Fork in the Road – 50 Years of Kansas

09/12/22
WANG WEN
Painful Clown & Ninja Tiger

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Welcome To The West Coast III

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Permanent.Radiant

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JOURNEY
Live in Concert at Lollapalooza

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09/12/22
HEILUNG + EIVOR + LILI REFRAIN
ALCATRAZ - MILANO

09/12/22
CHRIS BAY
LEGEND CLUB - MILANO

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SOTTOSCALA - LATINA

09/12/22
THE MODERN AGE SLAVERY + SCREAM3DAYS
ZIGGY CLUB - TORINO

09/12/22
PURO ACCIAIO METAL FEST
DISSESTO CULT - TIVOLI TERME (RM)

10/12/22
CHRIS BAY
DISSESTO MUSICALE - TIVOLI (RM)

10/12/22
MESSA
BURIDDA - GENOVA

10/12/22
SELVANS + BURIAL + AMTHRYA
(TEMPORANY) HYDRO - BIELLA

11/12/22
MESSA
LUPUS IN FABULA - NIMIS (UD)

14/12/22
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CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
ZEAL & ARDOR: pubblicati i due nuovi brani ''Firewake'' e ''Cinq''
09/12/2022 - 10:05 (40 letture)

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22/11/2018
Live Report
ZEAL & ARDOR + NYOS
Proxima, Varsavia, 18/11/2018
 
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