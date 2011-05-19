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09/12/22
HARAKIRI FOR THE SKY
Harakiri for the Sky (MMXXII Edition)

09/12/22
HIGHLORD
Freakin Out of Hell

09/12/22
FAUST
Death from Beyond

09/12/22
TARMAT
Out of the Blue

09/12/22
HYPERWULFF
Volume Three: Burrowing Kingdoms

09/12/22
KANSAS
Another Fork in the Road – 50 Years of Kansas

09/12/22
WANG WEN
Painful Clown & Ninja Tiger

09/12/22
LIONHEART
Welcome To The West Coast III

09/12/22
CROSSES
Permanent.Radiant

09/12/22
JOURNEY
Live in Concert at Lollapalooza

CONCERTI

09/12/22
HEILUNG + EIVOR + LILI REFRAIN
ALCATRAZ - MILANO

09/12/22
CHRIS BAY
LEGEND CLUB - MILANO

09/12/22
MESSA
SOTTOSCALA - LATINA

09/12/22
THE MODERN AGE SLAVERY + SCREAM3DAYS
ZIGGY CLUB - TORINO

09/12/22
PURO ACCIAIO METAL FEST
DISSESTO CULT - TIVOLI TERME (RM)

10/12/22
CHRIS BAY
DISSESTO MUSICALE - TIVOLI (RM)

10/12/22
MESSA
BURIDDA - GENOVA

10/12/22
SELVANS + BURIAL + AMTHRYA
(TEMPORANY) HYDRO - BIELLA

11/12/22
MESSA
LUPUS IN FABULA - NIMIS (UD)

14/12/22
ZEAL & ARDOR
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
OBSCURA: ecco il video di ''Heritage''
09/12/2022 - 10:29 (53 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
20/02/2019
Live Report
OBSCURA
Legend Club, Milano (MI), 16/02/2019
02/11/2016
Live Report
OBSCURA + GUESTS
Cycle Club, Calenzano, Firenze, 29/10/2016
05/04/2016
Live Report
DEATH TO ALL + OBSCURA
Traffic Live, Roma (RM), 30/03/2016
24/11/2013
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DEATH TO ALL + OBSCURA + FAUST + DARKRISE
Rock’n’Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 19/11/2013
27/03/2012
Live Report
OBSCURA + SPAWN OF POSSESSION + GOROD + EXIVIOUS + 26THOUSANDYEARS
Blogos, Casalecchio di Reno (BO), 25/03/2012
19/05/2011
Live Report
HATE ETERNAL + OBSCURA + BENEATH THE MASSACRE + DEFILED
Rock N' Roll Arena, Romagnano sesia (NO), 13/05/2011
 
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