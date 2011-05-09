     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Memoria - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/12/22
FLUB
Dream Worlds

15/12/22
DOD HAP
Black Sun

16/12/22
HARTLIGHT
From Midland and Beyond

16/12/22
HIGHWAY QUEEN
Bitter Soul

20/12/22
FLESHGORE
Carnival of Flesh

20/12/22
GODWATT
Vol. III

23/12/22
OCCULSED
Parturition of Adulteration

05/01/23
SONS OF CULT
Back to the Beginning

06/01/23
IGGY POP
Every Loser

06/01/23
ANTI-FLAG
Lies They Tell Our Children

CONCERTI

10/12/22
CHRIS BAY
DISSESTO MUSICALE - TIVOLI (RM)

10/12/22
MESSA
BURIDDA - GENOVA

10/12/22
SELVANS + BURIAL + AMTHRYA
(TEMPORANY) HYDRO - BIELLA

11/12/22
MESSA
LUPUS IN FABULA - NIMIS (UD)

14/12/22
ZEAL & ARDOR
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

16/12/22
MESSA
LEGEND CLUB - MILANO

17/12/22
CRIPPLE BASTARDS + GAME OVER + EXTIRPATION + ABDUCTION
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

17/12/22
MESSA
THE FACTORY - VERONA

18/12/22
EMPEROR + MAYHEM + NECROMASS + SELVANS
ALCATRAZ - MILANO

28/12/22
SCARLET RECORDS FEST (day 1)
LEGEND CLUB - MILANO
SERENITY: guarda la clip di ''Spirit in the Flesh'' dalla raccolta ''Memoria''
10/12/2022 - 22:02 (23 letture)

RECENSIONI
70
70
80
90
ARTICOLI
13/05/2011
Live Report
DELAIN + SERENITY
Alcatraz, Milano, 09/05/2011
 
ALTRE NOTIZIE
10/12/2022 - 22:02
SERENITY: guarda la clip di ''Spirit in the Flesh'' dalla raccolta ''Memoria''
23/11/2022 - 22:01
SERENITY: a dicembre in uscita la raccolta ''Memoria''
05/04/2022 - 00:31
SERENITY: ascolta l'inedita ''In the Name of Scotland''
26/03/2022 - 00:45
HILLTOPS ARE FOR DREAMERS: online ''Severe Serenity'' dal disco di debutto
16/12/2021 - 17:37
FALLEN SANCTUARY: nuova band con membri di Temperance e Serenity
24/04/2021 - 19:14
FROM SORROW TO SERENITY: online il video di ''Tell All''
28/02/2021 - 13:41
FROM SORROW TO SERENITY: presentano la clip di ''Red Mist''
02/02/2021 - 00:13
SERENITY IN MURDER: disponibile il nuovo singolo ‘‘Plead for Your Life’’
19/01/2021 - 20:53
SERENITY IN MURDER: ascolta il singolo ''Sea of Stars''
30/11/2020 - 19:08
SERENITY IN MURDER: pubblicheranno a febbraio il nuovo album, ecco il singolo ''The Glow of Embers''
ULTIME NOTIZIE
10/12/2022 - 22:09
GLORYHAMMER: entrano in studio per registrare il prossimo disco
10/12/2022 - 22:05
BEFORE THE DAWN: firmano con Napalm Records, nuovo album nel 2023
10/12/2022 - 21:58
TWILIGHT FORCE: presentano la clip di ''Sunlight Knight''
10/12/2022 - 21:48
ELVENKING: annunciato il nuovo album, ecco ''Rapture''
10/12/2022 - 10:58
POP EVIL: i dettagli completi del nuovo disco ''Skeletons''
10/12/2022 - 00:42
THE WINERY DOGS: il video ufficiale di ''Xanadu'' dal nuovo album ''III''
10/12/2022 - 00:34
AMON AMARTH: pubblicano la clip di ''Oden Owns You All'' da ''The Great Heathen Army''
09/12/2022 - 11:33
ENTROPIA: ''Retox'' è il secondo singolo da ''Total''
09/12/2022 - 11:09
MEMORIAM: online il videoclip di ''All Is Lost''
09/12/2022 - 10:53
RUSSKAJA: disponibile ''No Borders'' dal nuovo album ''Turbo Polka Party''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     