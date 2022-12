FIRENZE ROCKS: dentro i The Who con l'orchestra

13/12/2022 - 11:27 (237 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 credo proprio che ci andrò 4 Visto questo concerto a Londra nel 2019, tornerò a vederli e ve lo consiglio senza dubbio, tra l'altro non tutto il concerto sarò con l'orchestra ma 2 sezioni su 3, il lavoro orchestrale dona maggiore spessore ai brani ma non li condizioni minimamente 3 loro strameritano. quello di milano, uno dei migliori concerti visti in questa decade. quello che mi stoppa è la presenza dell'orchestra. per cui salto ma,se non li avete mai visti, andateci. 2 ma un pensierino ce lo faccio pure io 1 eh...mai visti, così a 40km da casa, potrei pure pensarci. so che non sono più chiaramente quelli di un tempo, però...