FRANTIC FEST: dentro Rotting Christ, White Ward, Inchiuvatu, Harakiri for the Sky e Misthyrming

21/12/2022 - 10:47 (134 letture)



Discutine con noi sul FORUM 6 Come dice Angus sono molto diversi. Per me il Frantic vince a mani basse, più raccolto, con cibarie goduriose, è una festa metal rock punk di tre giorni. Inchiuvatu doveva esserci tra i gruppi di quest\'anno (o meglio di due anni fa) ma poi è saltato, peccato perché non so se il prossimo anno ci sarò. 5 Ficata. Se sarò in Abruzzo ci andrò. 4 @Tino: valuto anche contesto e prezzi (e altre cosine..), quindi Francavilla vince anche sotto sto punto di vista. 3 sono festival molto diversi,comunque. sia per budget che per organizzazione che per, in parte, genere. entrambi mi sono molto piaciuti. mi piacerebbe tantissimo tornare a Francavilla. 2 A Dire il vero fino a ieri il migliore è stato il rock the Castle 1 Che poi, in fin dei conti, il miglior festival metal italiaco è questo. Ma siamo ancora a 1 commento, col mio.