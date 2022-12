IRON MAIDEN: annunciati i gruppi spalla per l\'unica data italiana

22/12/2022 - 09:39 (151 letture)



Discutine con noi sul FORUM 8 Pit... dopo la delusione di Bologna con il Live After Doccia. Daje!!!!! 7 Paradossalmente il bill non e\' neanche male ma anch\'io devo fare una scrematura con i live...troppe incognite in questo periodo. 6 Rob Fleming,prato 100 euro. 5 Perché? Quanto vogliono? Non che ci voglia andare, ma son curioso. 4 @tino siamo in 2. anche io chiuso con certi tipi di eventi. questo è uno di quelli. 3 Bye bye 2 Prima ho mollato i concerti invernali, scomodi e sempre rischio accidenti di stagione. Poi ho mollato quelli oltre i 100 km da casa che sono già troppi, poi quelli maxi troppo stressanti e affollati, poi le prevendite (rimborso Maiden mai pervenuto). Quindi bye bye Maiden è stato bello ma ora penso che invecchierò beccando ogni tanto qualche concerto vicino casa, in ambiente umano tornando alle origini. Comunque beato chi andrà io ho chiuso 1 mi spiace saltare i Maiden ma,per quel prezzo e questo bill, nemmeno troppo.