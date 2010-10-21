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Omen X

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SCARLET RECORDS FEST (day 1)
LEGEND CLUB - MILANO

29/12/22
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LEGEND CLUB - MILANO

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06/01/23
MESSA
URBAN - PERUGIA

14/01/23
ELLENDE + SEDNA + MOTHER AUGUSTA + DUIR
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/23
BLACK WINTER FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/01/23
ISOLA ROCK WINTER
THE FACTORY - VERONA

17/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
LEGEND CLUB - MILANO

18/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
TRAFFIC CLUB - ROMA

19/01/23
SHADOW OF INTENT + AVERSIONS CROWN + ANGELMAKER + THE LAST TEN SECONDS OF LIFE
LEGEND CLUB - MILANO
NARNIA: annunciano il nuovo album \'\'Ghost Town\'\'
23/12/2022 - 12:11 (31 letture)

RECENSIONI
65
ARTICOLI
03/10/2019
Live Report
TURILLI / LIONE RHAPSODY + NARNIA
Fryhuset Klubben, Stoccolma (SK), 27/09/2019
 
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