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28/12/22
SCARLET RECORDS FEST (day 1)
LEGEND CLUB - MILANO

29/12/22
SCARLET RECORDS FEST (day 2)
LEGEND CLUB - MILANO

04/01/23
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14/01/23
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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/23
BLACK WINTER FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/01/23
ISOLA ROCK WINTER
THE FACTORY - VERONA

17/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
LEGEND CLUB - MILANO

18/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
TRAFFIC CLUB - ROMA

19/01/23
SHADOW OF INTENT + AVERSIONS CROWN + ANGELMAKER + THE LAST TEN SECONDS OF LIFE
LEGEND CLUB - MILANO
COFFINBORN: dettagli e singolo del debutto \'\'Cadaveric Retribution\'\'
28/12/2022 - 09:58 (28 letture)

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