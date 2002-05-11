OUTRAGE: ci ha lasciato Vincenzo Barone

30/12/22
LORD OF THE LOST
Blood & Glitter
05/01/23
SONS OF CULT
Back to the Beginning
06/01/23
IGGY POP
Every Loser
06/01/23
ANTI-FLAG
Lies They Tell Our Children
10/01/23
THY DARKENED SHADE
Liber Lvcifer II - Mahapralaya
13/01/23
EISREGEN
Grenzganger
13/01/23
SCREAMER
Kingmaker
13/01/23
RUINTHRONE
The Unconscious Mind Of Arda
13/01/23
MANSION
Second Death
13/01/23
CROM
The Era of Darkness
28/12/22
SCARLET RECORDS FEST (day 1)
LEGEND CLUB - MILANO
29/12/22
SCARLET RECORDS FEST (day 2)
LEGEND CLUB - MILANO
04/01/23
MESSA
DEMODÈ CLUB - MODUGNO (BA)
06/01/23
MESSA
URBAN - PERUGIA
14/01/23
ELLENDE + SEDNA + MOTHER AUGUSTA + DUIR
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
14/01/23
BLACK WINTER FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
14/01/23
ISOLA ROCK WINTER
THE FACTORY - VERONA
17/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
LEGEND CLUB - MILANO
18/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
TRAFFIC CLUB - ROMA
19/01/23
SHADOW OF INTENT + AVERSIONS CROWN + ANGELMAKER + THE LAST TEN SECONDS OF LIFE
LEGEND CLUB - MILANO