OVERKILL: è deceduto l'ex-chitarrista Sebastian Marino

02/01/2023 - 17:04



Discutine con noi sul FORUM 9 Ah ok non ne conoscevo l\'esistenza. 8 R.i.p. 7 @Tino: immagino intenda FTUB, From The Underground and Below…disco piuttosto sottovalutato ma che mi piace molto. 6 @ Tino: \"To Underground and Below\", il tour di supporto del loro nono album in studio, From the Underground and Below: si tenne solo in Europa, con Nevermore, Angel Dust e Nocturnal Rites come gruppi spalla. 5 Capperi che bruttissimo inizio di anno! Annamo proprio bbene se questo è lo start 🤦🤦🤦 rip 🔥 4 Cos\'è tuab? 3 Mi spiace... visto con i kill in un cinema a Rezzato... credo fosse il tour di TUAB. Rip 2 Cavolo, mi sa che era una delle asce in quel del topsy a livorno nel 1997. Accidenti, me le ricordo entrambe scherzare dopo il concerto con noi ragazzetti dell\'epoca sul fare un bagno in mare perchè erano sudati mezzi. Rip. 1 …..è uno di quei nomi che ho letto innumerevoli volte leggendo il booklet dei cd, sarà che sono legato a quei dischi, ma è come quando ti lascia un vecchio amico…RIP SEB.