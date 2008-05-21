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14/01/23
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14/01/23
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14/01/23
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17/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
LEGEND CLUB - MILANO

18/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
TRAFFIC CLUB - ROMA

19/01/23
SHADOW OF INTENT + AVERSIONS CROWN + ANGELMAKER + THE LAST TEN SECONDS OF LIFE
LEGEND CLUB - MILANO

19/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

20/01/23
FLESHGOD APOCALYPSE + OMNIUM GATHERUM + W.E.B. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/01/23
DIO DRONE FESTIVAL
TEATRO DELLA LIMONAIA - SESTO FIORENTINO (FI)

22/01/23
WARDRUNA
TEATRO DAL VERME - MILANO
PROTEST THE HERO: al lavoro per il nuovo disco
10/01/2023 - 16:12 (64 letture)

Halo
Martedì 10 Gennaio 2023, 21.05.08
1
Sempre una notizia favolosa
RECENSIONI
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79
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Live Forum, Assago (MI), 23/01/2014
 
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