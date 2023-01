NANOWAR OF STEEL: i dettagli di \'\'Dislike to False Metal\'\' e il video del primo singolo

10/01/2023 - 21:54 (113 letture)



Discutine con noi sul FORUM 4 soltanto i titoli... geni. 3 la copertina mi ricorda un po\' quella di somewhere in time dei Maiden eh eh 2 la copertina mi ricorda un po\' quella di somewhere in time dei Maiden eh eh 1 Your head is like Madonna Di Campiglio...🤣