     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/01/23
CROM
The Era of Darkness

13/01/23
LEPER COLONY
Leper Colony

13/01/23
RUINTHRONE
The Unconscious Mind Of Arda

13/01/23
MANSION
Second Death

13/01/23
AHAB
The Coral Tombs

13/01/23
TURMION KATILOT
Omen X

13/01/23
BEYOND THE BLACK
Beyond the Black

13/01/23
SCREAMER
Kingmaker

13/01/23
EISREGEN
Grenzganger

13/01/23
HAXPROCESS
The Caverns of Duat

CONCERTI

14/01/23
ELLENDE + SEDNA + MOTHER AUGUSTA + DUIR
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/23
BLACK WINTER FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/01/23
ISOLA ROCK WINTER
THE FACTORY - VERONA

17/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
LEGEND CLUB - MILANO

18/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
TRAFFIC CLUB - ROMA

19/01/23
SHADOW OF INTENT + AVERSIONS CROWN + ANGELMAKER + THE LAST TEN SECONDS OF LIFE
LEGEND CLUB - MILANO

19/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

20/01/23
FLESHGOD APOCALYPSE + OMNIUM GATHERUM + W.E.B. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/01/23
DIO DRONE FESTIVAL
TEATRO DELLA LIMONAIA - SESTO FIORENTINO (FI)

22/01/23
WARDRUNA
TEATRO DAL VERME - MILANO
CATTLE DECAPITATION: annunciato il nuovo disco "Terrasite"
12/01/2023 - 17:10 (52 letture)

Rodomonte
Giovedì 12 Gennaio 2023, 18.47.03
1
Questi mi piacciono. Un po\' bassine le loro valutazioni su questo sito, solitamente molto generoso.
RECENSIONI
77
79
ARTICOLI
16/03/2016
Live Report
SUFFOCATION + CATTLE DECAPITATION + GUEST
CENTRALE ROCK PUB, ERBA (CO) - 11/03/16
25/04/2013
Live Report
CRYPTOPSY + CATTLE DECAPITATION + DECREPIT BIRTH + Altri
Rock’n’Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 20/04/2013
16/03/2012
Live Report
SUFFOCATION + CATTLE DECAPITATION + BLOOD RED THRONE + ADIMIRON + SEPHIRAH
Boulevard Rock Club, Misano Adriatico (RN), 10/03/2012
 
ALTRE NOTIZIE
12/01/2023 - 17:10
CATTLE DECAPITATION: annunciato il nuovo disco "Terrasite"
20/05/2022 - 09:29
CATTLE DECAPITATION: a lavoro sul nuovo album
20/01/2021 - 21:11
CATTLE DECAPITATION: guarda il video di ''Finish Them''
02/04/2020 - 13:28
CATTLE DECAPITATION: online la clip di ''Bring Back the Plague''
02/12/2019 - 19:11
SUMMER BREEZE: dentro Opeth, Cattle Decapitation e altri
29/11/2019 - 08:38
CATTLE DECAPITATION: tutto il nuovo 'Death Atlas'' in streaming
22/11/2019 - 11:33
CATTLE DECAPITATION: guarda un nuovo video
03/10/2019 - 18:57
CATTLE DECAPITATION: ascolta la nuova ''Bring Back the Plague''
05/09/2019 - 01:13
CATTLE DECAPITATION: ecco un inedito e la tracklist del nuovo disco
18/07/2019 - 23:01
CATTLE DECAPITATION: la copertina di ''Death Atlas''
ULTIME NOTIZIE
12/01/2023 - 17:02
PERIPHERY: tutti i dettagli del nuovo album e due singoli in streaming
12/01/2023 - 16:58
OAK: disponibile il video ufficiale di "Disintegrate II"
12/01/2023 - 16:51
VILLAGERS OF IOANNINA CITY: a marzo il live album "Through Space and Time"
12/01/2023 - 16:47
KAMELOT: dettagli e singolo del nuovo disco "The Awakening"
12/01/2023 - 14:03
DISTANT: disponibile la nuova "Argent Justice"
12/01/2023 - 13:57
SIEGE OF POWER: il gruppo con membri di Autopsy e Asphyx torna con il nuovo album
12/01/2023 - 13:52
VICTOR SMOLSKI: a febbraio il nuovo album "Guitar Force"
12/01/2023 - 13:48
ALL MY SHADOWS: guarda il videoclip di "The Phantoms of the Dawn"
12/01/2023 - 13:45
FVNERALS: i dettagli del nuovo disco \'\'Let the Earth Be Silent\'\', online un singolo
12/01/2023 - 13:40
LEPER COLONY: tutto il nuovo omonimo album in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     