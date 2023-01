OBITUARY: tutto il nuovo "Dying of Everything" in streaming

8 Davvero un bel disco, sicuramente superiore alla media delle ultime produzione (comunque sempre di buon livello) 7 brutali, aggressivi, un\'istituzione da oltre 40 anni,.. cazzo che gruppone! Florida death metal non tradisce mai!! Astenersi amanti di mascherine, tutine sporche di ketchup e dementi dj 6 Figata, con un gusto melodico non indifferente, che non può far che comodo ai \"non die-hard fans\" del death metal come me. Abbondantemente promosso. 5 E chi li ammazza questi ragazzacci......Grandi Obituary. 4 ...sempre ottimi....la legenda continua.... 3 L\'anno non poteva iniziare meglio 2 Bello, il loro stile non tradisce con le ormai straconsolidate ritmiche alla Celtic frost, sempre un piacere da ascoltare. Produzione piacevolmente vecchia scuola. Complimenti anche per le capigliature che a più di 50 anni sono ancora estremamente lunghe e fluenti. Immortali 1 Na bomba di album🤘🤘