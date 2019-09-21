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20/01/23
IMPERIUM DEKADENZ
Into Sorrow Evermore

20/01/23
DRYAD
The Abyssal Plain

20/01/23
SABATOn
Heroes of the Great War (EP)

20/01/23
RIVERSIDE
ID.Entity

20/01/23
NOTHINGNESS
Supriminal

20/01/23
TWILIGHT FORCE
At the Heart of Wintervale

20/01/23
BIG CITY
Sunwind Sails

20/01/23
ISSA
Lights of Japan

20/01/23
HEROES AND MONSTERS
Heroes and Monsters

20/01/23
ATROCITY
Okkult III

CONCERTI

17/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
LEGEND CLUB - MILANO

18/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
TRAFFIC CLUB - ROMA

19/01/23
SHADOW OF INTENT + AVERSIONS CROWN + ANGELMAKER + THE LAST TEN SECONDS OF LIFE
LEGEND CLUB - MILANO

19/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

20/01/23
FLESHGOD APOCALYPSE + OMNIUM GATHERUM + W.E.B. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/01/23
DIO DRONE FESTIVAL
TEATRO DELLA LIMONAIA - SESTO FIORENTINO (FI)

22/01/23
WARDRUNA
TEATRO DAL VERME - MILANO

23/01/23
WARDRUNA (SOLD OUT)
TEATRO DAL VERME - MILANO

23/01/23
DREAM THEATER
PALAPARTENOPE - NAPOLI

24/01/23
DREAM THEATER
TUSCANY HALL - FIRENZE
CREYE: guarda la clip di "Air"
15/01/2023 - 12:03 (36 letture)

RECENSIONI
67
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