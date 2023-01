DARK TRANQUILLITY: iniziati i lavori per il nuovo album

16/01/2023 - 10:38



Discutine con noi sul FORUM 3 Sarebbe bello ma non credo che succederà, continueranno con la loro proposta melodic ma molto melodic death 2 Io spero ritorni un po\' di cattiveria 1 Beh auguro tanta tanta ispirazione a chi parteciperà alla scrittura dei brani visto lo stravolgimento della line up. Chissà che non sia la volta buona X svecchiare la loro proposta ormai troppo appiattita seppur più che buona negli ultimi lustri e rilanciare la band verso un nuovo corso!