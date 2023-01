HOST: "My Only Escape" è il terzo singolo dal disco di debutto

E finalmente al terzo singolo inizio ad avere un'idea più chiara di dove vada a parare questo disco. Ci sento l'ossatura classica dei PL spogliata dalla rabbia, crudezza e cattiveria del metal per far spazio ad atmosfere e melodie di chiara matrice dark realizzate ora in chiave più tendente al gothic (chitarre e batteria acustica) e ora più ammiccanti all'electro (synth e batteria elettronica). I maestri sia dell'una che dell'altra anima sono altri, ma il risultato resta comunque piacevole e molto più vicino alla band madre di quanto pensassi al momento dell'annuncio di questo progetto. Resto fiducioso per i 2/3 di brani non ancora svelati! Bravi 2 A me questo pezzo piace, anche se personalmente l'avrei forse accellerato un po'. 1 All'obiezione: "Ma questo gruppo lo avresti mai ascoltato se non c'erano quei due a suonarci?". Salvo leggere recensioni entusiaste difficilmente l'avrei fatto, ma di una cosa sono sicuro: ogni canzone pubblicata mi è piaciuta molto. Derivativa, non originale, ma molto affascinante.