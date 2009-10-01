20/01/23
BARNABAS SKY
What Comes to Light
20/01/23
DRYAD
The Abyssal Plain
20/01/23
IMPERIUM DEKADENZ
Into Sorrow Evermore
20/01/23
BIG CITY
Sunwind Sails
20/01/23
ISSA
Lights of Japan
20/01/23
THE PRIVATEER
Kingdom of Exiles
20/01/23
CELESTIAL WIZARD
Winds of the Cosmos
20/01/23
LEAFLET
Something Beyond
20/01/23
NOTHINGNESS
Supriminal
20/01/23
HEROES AND MONSTERS
Heroes and Monsters
18/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
TRAFFIC CLUB - ROMA
19/01/23
SHADOW OF INTENT + AVERSIONS CROWN + ANGELMAKER + THE LAST TEN SECONDS OF LIFE
LEGEND CLUB - MILANO
19/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
20/01/23
FLESHGOD APOCALYPSE + OMNIUM GATHERUM + W.E.B. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
21/01/23
DIO DRONE FESTIVAL
TEATRO DELLA LIMONAIA - SESTO FIORENTINO (FI)
22/01/23
WARDRUNA
TEATRO DAL VERME - MILANO
23/01/23
WARDRUNA (SOLD OUT)
TEATRO DAL VERME - MILANO
23/01/23
DREAM THEATER
PALAPARTENOPE - NAPOLI
24/01/23
DREAM THEATER
TUSCANY HALL - FIRENZE
28/01/23
ROCK HARD FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)