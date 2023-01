Buttato fuori così a mo\'di singolo un pezzo del genere non ha molto senso, ci potrebbe invece stare ad un certo punto di una tracklist di un disco, ma se non hanno dato notizia dell\'arrivo di un nuovo album...boh! Cantato mono tono su un giro di synth ripetuto in continuo, sì ok grande qualità del drumming ma non è di certo un pezzo da singolo ideale. Comunque una band enorme! Attendo loro nuove trepidante