HAKEN: disponibile il nuovo singolo "Taurus"

18/01/2023 - 09:49 (193 letture)



4 Per me un ottimo brano!!!! 3 Invece a me questo pezzo piace molto e in certo qual modo scorgo assonanze con quel capolavoro di Aquarius che onestamente in questi anni mi sono ritrovato a rimpiangere. 2 Anche per me un filo sotto ai precedenti ma sempre un buon brano. 1 Niente di che, un filler discreto per me. Meglio i due singoli precedenti. Quando gli Haken provano a "pestare" non mi appagano.