     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/01/23
HEROES AND MONSTERS
Heroes and Monsters

20/01/23
SILVER BULLET
Shadowfall

20/01/23
DRYAD
The Abyssal Plain

20/01/23
TWILIGHT FORCE
At the Heart of Wintervale

20/01/23
THE PRIVATEER
Kingdom of Exiles

20/01/23
BIG CITY
Sunwind Sails

20/01/23
ISSA
Lights of Japan

20/01/23
CELESTIAL WIZARD
Winds of the Cosmos

20/01/23
IMPERIUM DEKADENZ
Into Sorrow Evermore

20/01/23
NOTHINGNESS
Supriminal

CONCERTI

19/01/23
SHADOW OF INTENT + AVERSIONS CROWN + ANGELMAKER + THE LAST TEN SECONDS OF LIFE
LEGEND CLUB - MILANO

19/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

20/01/23
FLESHGOD APOCALYPSE + OMNIUM GATHERUM + W.E.B. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/01/23
DIO DRONE FESTIVAL
TEATRO DELLA LIMONAIA - SESTO FIORENTINO (FI)

22/01/23
WARDRUNA
TEATRO DAL VERME - MILANO

23/01/23
WARDRUNA (SOLD OUT)
TEATRO DAL VERME - MILANO

23/01/23
DREAM THEATER
PALAPARTENOPE - NAPOLI

24/01/23
DREAM THEATER
TUSCANY HALL - FIRENZE

28/01/23
ROCK HARD FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
HYPNO5E: annunciano il nuovo album "Sheol", ascolta un singolo
19/01/2023 - 10:11 (38 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
19/01/2023 - 10:11
HYPNO5E: annunciano il nuovo album "Sheol", ascolta un singolo
03/12/2021 - 10:44
HYPNO5E: tutto il live album ''A Distant Dark Source Experience'' in streaming
23/11/2019 - 16:45
HYPNO5E: tutto il nuovo album in streaming
02/10/2019 - 09:45
HYPNO5E: svelano dettagli e singolo del nuovo album
12/05/2016 - 17:54
HYPNO5E: guarda il nuovo video
20/12/2015 - 11:28
HYPNO5E: 'Shores of the Abstract Line' uscirà a febbraio, ecco un brano estratto
07/03/2014 - 15:03
HYPNO5E: campagna di crowdfunding per il nuovo disco
17/06/2012 - 12:46
HYPNO5E: guarda il nuovo video
06/01/2012 - 10:41
HYPNO5E: teaser del nuovo album
29/11/2011 - 08:28
HYPNO5E: tracklist ed artwork del nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
19/01/2023 - 11:09
STIGE FEST: i dettagli della nuova edizione con Death SS e Destroyer 666
19/01/2023 - 10:27
STEVE VAI: tornerà ad esibirsi in Italia per due concerti
19/01/2023 - 10:22
SCREAMING TREES: ci ha lasciato Van Conner
19/01/2023 - 10:16
PANTERA: aggiunti Fleshgod Apocalypse, Vektor, Coroner e altri per il Return of the Gods
19/01/2023 - 10:08
ENTHEOS: dettagli e singolo del nuovo album "Time Will Take Us All"
19/01/2023 - 10:04
HELLRIPPER: ascolta la title track del nuovo album "Warlocks Grim & Withered Hags"
19/01/2023 - 10:02
TOTAL HATE: online il singolo "Res Ad Triarios Rediit"
19/01/2023 - 09:56
ROTTEN SOUND: tre concerti in Italia
18/01/2023 - 18:33
A LIFE DIVIDED: ecco il singolo "Best Time"
18/01/2023 - 18:26
SUOTANA: in arrivo l'album "Ounas I", ecco "Through the Mammoth Valley"
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     