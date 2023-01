PANTERA: aggiunti Fleshgod Apocalypse, Vektor, Coroner e altri per il Return of the Gods

19/01/2023 - 10:16 (220 letture)



Discutine con noi sul FORUM 11 @Ezio: concordo. 10 Il Bill é ottimo, ci sono anche i vektor, sinceramente con questo bill i pantera paradossalmente sono quelli che mi interessano di meno 9 Perché li hanno purtroppo ascoltati in pochi 8 Come si fa a mettere gli \"Elegant Weapons\" sopra i Coroner? 7 @AL: certo lo so, ma sai com\'è.. 6 @ElMalparido: a ottobre i Vektor han suonato a milano senza problemi 5 Bill della Madonna, non vedo l\'ora 4 Non è che poi la Vertigo viene a sapere di DiSanto e il giorno prima li pacca tipo quelli della crociera? (emoji del pagliaccio) 3 Coroner? Come dice Berlusconi vado vado vado 2 Bel concerto, ma Rex suona due volte? 1 CONCERTONE dell\'anno!