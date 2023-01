SCREAMING TREES: ci ha lasciato Van Conner

19/01/2023 - 10:22 (142 letture)



Discutine con noi sul FORUM 6 Rip 5 A prescindere dalla musica che adoro, come dice @LAMBRUSCORE, 55 anni Ŕ un\'etÓ che non si pu˛ accettare per andarsene. 4 R.I.P. Non li seguivo molto ma 55 anni sono pochi per crepare. 3 RIP dispiaciutissimo. sweet oblivion album epocale. 2 Prima Lanegan adesso Conner...dispiace molto,Sweet Oblivion girera\' nel lettore oggi,buon viaggio ragazzo r.i.p. 1 rip