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HEROES AND MONSTERS
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20/01/23
FLESHGOD APOCALYPSE + OMNIUM GATHERUM + W.E.B. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/01/23
DIO DRONE FESTIVAL
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22/01/23
WARDRUNA
TEATRO DAL VERME - MILANO

23/01/23
WARDRUNA (SOLD OUT)
TEATRO DAL VERME - MILANO

23/01/23
DREAM THEATER
PALAPARTENOPE - NAPOLI

24/01/23
DREAM THEATER
TUSCANY HALL - FIRENZE

28/01/23
ROCK HARD FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/02/23
KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)
1782: tornano con il nuovo ''Clamor Luciferi'', ascolta ''Succubus''
19/01/2023 - 17:45 (33 letture)

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