METALLICA: pubblicano il video del nuovo singolo ''Screaming Suicide''

20/01/2023 - 08:29 (699 letture)



32 Menomale che oggi è uscito il nuovo dei Riverside va 31 Comunque secondo me questi due singoli ( che mi piacciono) sono uno specchietto per le allodole..mi aspetto un album diverso ,poi magari mi sbaglio 30 ...non mi piace....il video precedente era meglio..... 29 Siamo a livelli bassissimi. Praticamente un pezzo hard rock con assoli a casaccio ed un James alla frutta. Sempre detto: ad una certa età la pensione sarebbe obbligatoria. 28 😂…sì, comunque dopo diversi ascolti sono arrivato anche io alla conclusione che sta canzone fa cagare! 27 @Syd: 😂😂 o viceversa, è ottima al posto del clistere! 26 quando vado a cagare produco cose più interessanti 25 Spero sia solo la "Now That We're Dead" , che a me non fa impazzire, di questo disco. Me lo auguro visto che è anche la traccia nr 3. Perché se davvero una delle cose migliori del disco, tanto da farci un singolo, è questa, sono preoccupato e deluso. Dopo 7 anni un minimo di impegno in più me lo aspetto. 24 Pezzo un po\' sottotono. 23 Hanno finito di dire quello che dovevano già da anni... lunga vita ai Metallica. 22 questa mi piace abbastanza, specialmente la linea vocale 21 @Matt2 : ciao "mestolon" 20 Assai...ma anche io non faccio testo con i Metallica 19 Mi piace assa 18 A me piace. Pochi arzigogolamenti, bella lineare e dritta al punto. 17 I soliti Metallica degli ultimi lustri, con qualche riff azzeccato di hetfield ma spesso mal sviluppato ed indebolito dalla prolissità a cui danno il colpo di grazia hammet nella solistica senza mordente e lars con una ritmica elementare. Se ci si accontenta di poco può andare bene...ma perché James non risponde al telefono di mustaine? Quei due insieme sono in grado ancora di fare scintille! 16 Terrificante. 15 Al primo ascolto è un po confusa, gia al terzo però comincia a pigliare forma. Pezzo scritto con trujillo a me ricorda moth into flame e cmq hardwired in generale, no di sicuro load/reload. Buon pezzo heavy/hard 14 Sento spruzzate di Load. Sta cosa mi fa rabbrividire. 13 Sento spruzzate di Load. Sta cosa mi fa rabbrividire. 12 Sento spruzzate di Load. Sta cosa mi fa rabbrividire. 11 Inutile, inconcludente, canzone che poteva durare la metà del minutaggio. 10 Suona come una delle tante cover che hanno registrato, con una spruzzatina ina ina di lord of summer. Dimenticabile. 9 Oltre a ricordarmi troppo alcuni pezzi di Hardwired. Sembra Atlas Rise 2 8 Il primo singolo mi aveva preso subito e lo riascolto spesso più che volentieri. Questo effettivamente mi pare abbastanza trascurabile. Inoltre la tematica trattata meritava una canzone più "oscura". Invece mi pare fin troppo allegrotta, musica e testo non viaggiano a braccetto. 7 A me piace. Quest\'estate braccio fuori dalla Giulietta e volume a palla Napoli style 6 Rob ricordo anche una canzone di Ted Nugent in merito. Canzone questa che è il classico singolo che va in voga negli anni 2000, canzoni usa e getta per definizione. 5 Correggo l\'ovvietà del commento sotto: \"Un ascolto è già sufficiente, due ne sono già troppi.* 4 Se questa è la falsariga del disco temo che quest\'ultimo sia tranquillamente trascurabile. Riff troppo semplici e banali, struttura della canzone veramente scarna... scorre? Certo, ma non rimane nulla. Un ascolto è già sufficiente, il due ne sono già troppi. 3 Ascoltato tre volte. Mah...non mi ha lasciato nulla. Soprattutto ho avuto la sensazione che 5\'40\" siano decisamente troppi. Ma soprattutto: il lick di Hammett al min 3\'32\" di Land of 1000 Dances di Wilson Pickett (e mille altri, io ricordo i Committments) è voluto? Ditemi di sì...DITEMELOOOOOO 2 Ovviamente....per me è un buon pezzo.ma io non faccio testo,i metallica sono la colonna sonora della mia vita.hanno fatto cose buone e cose pessime, esattamente come me. Ed è per questo che li adoro. 1 La fiera della banalità, sulla falsariga dell\'altro pezzo ma ancora peggio, na cagata.