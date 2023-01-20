SUPERSONIC REVOLUTION: nuova band con membri di Ayreon

21/01/23
ZETRA
From Without (EP)
23/01/23
CONJURETH
The Parasitic Chambers
23/01/23
HALF LIFE
Like a Jungle
23/01/23
SUASION
The Infinite
27/01/23
ELECTRIC MOB
2 Make U Cry & Dance
27/01/23
BIZARREKULT
Den Tapten Krigen
27/01/23
STEVE VAI
Vai/Gash
27/01/23
ABLAZE MY SORROW
The Loss Of All Hope
27/01/23
MAGIC OPERA
Battle of Ice
27/01/23
RONNIE ROMERO
Raised on Heavy Radio
21/01/23
DIO DRONE FESTIVAL
TEATRO DELLA LIMONAIA - SESTO FIORENTINO (FI)
22/01/23
WARDRUNA
TEATRO DAL VERME - MILANO
23/01/23
WARDRUNA (SOLD OUT)
TEATRO DAL VERME - MILANO
23/01/23
DREAM THEATER
PALAPARTENOPE - NAPOLI
24/01/23
DREAM THEATER
TUSCANY HALL - FIRENZE
28/01/23
ROCK HARD FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
03/02/23
KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)
04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO