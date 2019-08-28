VANDEN PLAS: Günter Werno non fa più parte della band

23/01/23
SUASION
The Infinite
23/01/23
HALF LIFE
Like a Jungle
23/01/23
CONJURETH
The Parasitic Chambers
27/01/23
BIZARREKULT
Den Tapten Krigen
27/01/23
IRON WALRUS
A Tale Never Told
27/01/23
HOUR OF PENANCE
Misotheism
27/01/23
DEVIL`S WHISKEY
Historias de Muerte
27/01/23
MAGIC OPERA
Battle of Ice
27/01/23
RONNIE ROMERO
Raised on Heavy Radio
27/01/23
GIRISH AND THE CHRONICLES
Back on Earth (2022)
23/01/23
WARDRUNA (SOLD OUT)
TEATRO DAL VERME - MILANO
23/01/23
DREAM THEATER
PALAPARTENOPE - NAPOLI
24/01/23
DREAM THEATER
TUSCANY HALL - FIRENZE
28/01/23
ROCK HARD FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
03/02/23
KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)
04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)