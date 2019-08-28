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VANDEN PLAS: Günter Werno non fa più parte della band
23/01/2023 - 08:42 (72 letture)

Radamanthis
Lunedì 23 Gennaio 2023, 11.07.30
3
Anche x me un tastierista favoloso. In bocca al lupo per il tuo futuro!
progster78
Lunedì 23 Gennaio 2023, 10.56.19
2
Confermo,gran tastierista al pari di altri nomi più\' famosi. Sara\' difficile sostituirlo.
fasanez
Lunedì 23 Gennaio 2023, 10.41.43
1
Per me è uno dei migliori tastieristi in circolazione, mi piace tantissimo, specie quando si cimenta in generi più soft. Mi spiace e in bocca al lupo a chi arriverà, ne avrà bisogno.
RECENSIONI
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