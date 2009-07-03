     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/01/23
SUASION
The Infinite

23/01/23
HALF LIFE
Like a Jungle

23/01/23
CONJURETH
The Parasitic Chambers

27/01/23
BIZARREKULT
Den Tapten Krigen

27/01/23
IRON WALRUS
A Tale Never Told

27/01/23
HOUR OF PENANCE
Misotheism

27/01/23
DEVIL`S WHISKEY
Historias de Muerte

27/01/23
MAGIC OPERA
Battle of Ice

27/01/23
RONNIE ROMERO
Raised on Heavy Radio

27/01/23
GIRISH AND THE CHRONICLES
Back on Earth (2022)

CONCERTI

23/01/23
WARDRUNA (SOLD OUT)
TEATRO DAL VERME - MILANO

23/01/23
DREAM THEATER
PALAPARTENOPE - NAPOLI

24/01/23
DREAM THEATER
TUSCANY HALL - FIRENZE

28/01/23
ROCK HARD FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/02/23
KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)

04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
MAN MUST DIE: annunciano il nuovo album ''The Pain Behind It All''
23/01/2023 - 08:46 (33 letture)

RECENSIONI
75
ALTRE NOTIZIE
23/01/2023 - 08:46
MAN MUST DIE: annunciano il nuovo album ''The Pain Behind It All''
27/08/2013 - 17:33
MAN MUST DIE: titolo e artwork del nuovo album
20/08/2013 - 15:18
MAN MUST DIE: Max Cavalera ospite sul prossimo album
26/07/2013 - 19:39
MAN MUST DIE: firmano per la Lifeforce Records
04/10/2012 - 19:17
MAN MUST DIE: nuovo video disponibile
21/02/2012 - 08:12
MAN MUST DIE: Todd Hansen entra nella band
06/08/2011 - 11:07
MAN MUST DIE: ascoltabile la versione demo di un nuovo brano
31/07/2009 - 06:36
MAN MUST DIE: tutto l'album in streaming
03/07/2009 - 11:17
MAN MUST DIE: nuova canzone sul myspace
ULTIME NOTIZIE
23/01/2023 - 09:01
FRANK ''KOPO'' COPPOLINO: ci ha lasciati lo storico bassista
23/01/2023 - 08:57
METALITE: in studio per il nuovo album
23/01/2023 - 08:50
MONO: in Italia per due concerti
23/01/2023 - 08:42
VANDEN PLAS: Günter Werno non fa più parte della band
23/01/2023 - 01:11
L.A. GUNS: la data d'uscita del nuovo ''Black Diamonds''
23/01/2023 - 01:05
TYGERS OF PAN TANG: guarda il video della nuova ''Edge of the World''
23/01/2023 - 00:56
HURRICANE ON SATURN: firmano con WormholeDeath per il secondo album ''φnx''
22/01/2023 - 00:41
ATROCITY: pubblicano il videoclip di ''Fire Ignites''
22/01/2023 - 00:27
KATATONIA: guarda la clip di ''Opaline''
22/01/2023 - 00:15
OMEGA INFINITY: disponibile la nuova ''To the Stars''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     