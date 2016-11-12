     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/01/23
CROWNE
Operation Phoenix

27/01/23
ELECTRIC MOB
2 Make U Cry & Dance

27/01/23
BIZARREKULT
Den Tapten Krigen

27/01/23
FIRIENHOLT
White Frost and Elder Blood

27/01/23
STEVE VAI
Vai/Gash

27/01/23
MAGIC OPERA
Battle of Ice

27/01/23
RONNIE ROMERO
Raised on Heavy Radio

27/01/23
GIRISH AND THE CHRONICLES
Back on Earth (2022)

27/01/23
HOUR OF PENANCE
Misotheism

27/01/23
ABLAZE MY SORROW
The Loss Of All Hope

CONCERTI

28/01/23
ROCK HARD FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/02/23
KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)

04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO

15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
MAZE OF SOTHOTH: tornano con il nuovo ''Extirpated Light'', ascolta un brano
24/01/2023 - 16:24 (56 letture)

lisablack
Martedì 24 Gennaio 2023, 20.54.26
1
Bene bene 🤘dopo 6 anni... Ottimo
RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
24/01/2023 - 16:24
MAZE OF SOTHOTH: tornano con il nuovo ''Extirpated Light'', ascolta un brano
01/05/2018 - 18:07
MAZE OF SOTHOTH: ecco il video di 'The Outsider'
10/01/2017 - 16:06
MAZE OF SOTHOTH: ascolta tutto l'album di debutto
23/12/2016 - 16:24
MAZE OF SOTHOTH: nuovo brano ascoltabile in streaming
11/12/2016 - 12:30
MAZE OF SOTHOTH: online un altro brano
12/11/2016 - 07:00
MAZE OF SOTHOTH: ascolta un nuovo brano
ULTIME NOTIZIE
24/01/2023 - 22:19
SABATON: ecco il lyric video di ''The First Soldier''
24/01/2023 - 21:47
STONED JESUS: disponibile il singolo ''Thoughts and Prayers''
24/01/2023 - 17:06
EUROPE: un concerto all'Arcimboldi di Milano per i quarant'anni
24/01/2023 - 17:03
FEAR FACTORY: rinnovano con Nuclear Blast Records
24/01/2023 - 16:59
ADVERSOR: ecco i dettagli del nuovo ''Portrait of a Wasteland'', ascolta ''Outcast''
24/01/2023 - 16:53
RAGE: due date in Italia con Brainstorm e Skanners
24/01/2023 - 16:49
TERRORIZER: la band si è sciolta
24/01/2023 - 16:45
MINAS MORGUL: presentano la nuova formazione
24/01/2023 - 16:40
BLACK OVER MILAN: il bill completo della prima edizione
24/01/2023 - 16:36
TESTAMENT: con Exodus e Voivod per un'unica data in Italia
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     