TESTAMENT: con Exodus e Voivod per un'unica data in Italia

24/01/2023 - 16:36 (208 letture)



5 Grandi band, veri e talentuosi musicisti che suonano VERO METAL!! Il prezzo non e\' che una logica conseguenza...credo che andra\' presto sold out. 4 Che bill...e anche il prezzo del ticket non e\' niente male...Pagherei quel prezzo anche solo per i Voivod! 3 Wow 2 Gran concerto, peccato Milano no grazie 1 Un trio così l\'avrei visto bene all MFE