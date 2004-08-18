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FEAR FACTORY: rinnovano con Nuclear Blast Records
24/01/2023 - 17:03 (108 letture)

Indigo
Martedì 24 Gennaio 2023, 22.01.40
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Si vociferava di Milo Silvestro...comunque manca poco al grande annuncio.
Painkiller
Martedì 24 Gennaio 2023, 20.56.50
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Beh, si vede che hanno fiducia nel nuovo cantante…ah no, non lo sa nemmeno Dino chi è il nuovo cantante…
RECENSIONI
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