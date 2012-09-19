SABATON: ecco il lyric video di ''The First Soldier''

27/01/23
CROWNE
Operation Phoenix
27/01/23
ELECTRIC MOB
2 Make U Cry & Dance
27/01/23
BIZARREKULT
Den Tapten Krigen
27/01/23
FIRIENHOLT
White Frost and Elder Blood
27/01/23
STEVE VAI
Vai/Gash
27/01/23
MAGIC OPERA
Battle of Ice
27/01/23
RONNIE ROMERO
Raised on Heavy Radio
27/01/23
GIRISH AND THE CHRONICLES
Back on Earth (2022)
27/01/23
HOUR OF PENANCE
Misotheism
27/01/23
ABLAZE MY SORROW
The Loss Of All Hope
28/01/23
ROCK HARD FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
03/02/23
KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)
04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO
15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO