     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover dell\'EP
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/01/23
CROWNE
Operation Phoenix

27/01/23
ELECTRIC MOB
2 Make U Cry & Dance

27/01/23
BIZARREKULT
Den Tapten Krigen

27/01/23
FIRIENHOLT
White Frost and Elder Blood

27/01/23
STEVE VAI
Vai/Gash

27/01/23
MAGIC OPERA
Battle of Ice

27/01/23
RONNIE ROMERO
Raised on Heavy Radio

27/01/23
GIRISH AND THE CHRONICLES
Back on Earth (2022)

27/01/23
HOUR OF PENANCE
Misotheism

27/01/23
ABLAZE MY SORROW
The Loss Of All Hope

CONCERTI

28/01/23
ROCK HARD FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/02/23
KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)

04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO

15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
SABATON: ecco il lyric video di ''The First Soldier''
24/01/2023 - 22:19 (46 letture)

RECENSIONI
75
67
72
80
75
82
76
78
75
70
75
76
65
ARTICOLI
03/09/2022
Live Report
HELLOWEEN + SABATON + BEAST IN BLACK + MOONLIGHT HAZE
Metal Music Festival, Ippodromo SNAI (MI), 27/08/2022
12/03/2022
Intervista
SABATON
La Storia è fatta di storie
31/01/2020
Live Report
SABATON + APOCALYPTICA + AMARANTHE
Alcatraz, Milano, 28/01/2020
31/01/2017
Live Report
SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 25/01/2017
17/08/2016
Intervista
SABATON
A tu per tu con Joakim Broden
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
01/05/2014
Intervista
SABATON
I nuovi eroi - A tu per tu con Pär Sundström
23/09/2012
Live Report
SABATON + ELUVEITIE + WISDOM
Alcatraz, Milano, 19/09/2012
 
ALTRE NOTIZIE
24/01/2023 - 22:19
SABATON: ecco il lyric video di ''The First Soldier''
11/01/2023 - 18:58
SABATON: in arrivo il secondo EP "Heroes of the Great War"
17/12/2022 - 11:45
SABATON: pubblicato il video animato di "Lady of the Dark"
30/09/2022 - 15:35
SABATON: pubblicato a sorpresa un nuovo EP, ecco l'inedito ''Father''
28/03/2022 - 08:57
SABATON: annunciano ''The Symphony to End All Wars'' per maggio
04/03/2022 - 17:21
SABATON: ecco il video di ''Race To The Sea''
02/03/2022 - 20:07
SABATON: una data in Italia ad agosto con gli Helloween
11/02/2022 - 18:18
SABATON: disponibile il terzo singolo ''The Unkillable Soldier''
15/01/2022 - 19:06
SABATON: rinviato il tour europeo
10/01/2022 - 19:04
SABATON: guarda il lyric video del nuovo singolo
ULTIME NOTIZIE
24/01/2023 - 21:47
STONED JESUS: disponibile il singolo ''Thoughts and Prayers''
24/01/2023 - 17:06
EUROPE: un concerto all'Arcimboldi di Milano per i quarant'anni
24/01/2023 - 17:03
FEAR FACTORY: rinnovano con Nuclear Blast Records
24/01/2023 - 16:59
ADVERSOR: ecco i dettagli del nuovo ''Portrait of a Wasteland'', ascolta ''Outcast''
24/01/2023 - 16:53
RAGE: due date in Italia con Brainstorm e Skanners
24/01/2023 - 16:49
TERRORIZER: la band si è sciolta
24/01/2023 - 16:45
MINAS MORGUL: presentano la nuova formazione
24/01/2023 - 16:40
BLACK OVER MILAN: il bill completo della prima edizione
24/01/2023 - 16:36
TESTAMENT: con Exodus e Voivod per un'unica data in Italia
24/01/2023 - 16:33
SUBWAY TO SALLY: guarda il videoclip di ''Leinen Los''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     