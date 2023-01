LUPPOLO IN ROCK: dentro i Carcass

25/01/2023



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 @ d.r.i. è verissimo quello che dici. Secondo me è così perché i Carcass sono un grosso nome ma relativamente \"low cost\", per questo li cacciano un po\' ovunque. E ho visto che gli abbonamenti sono già aumentati di prezzo. L\'anno scorso abbonamento 3 giorni in prevendita 79 euro, quest\'anno i 100 special, siamo già a 89 (special!), quindi prevedo un abbonamento standard a minimo 99 euro se non di più. Va beh, staremo a vedere. 2 Con tutto il rispetto ma anche basta, nel senso che qui in Italia li trovi ovunque. Io avrei puntato a gruppi che sono passati di meno. Lo stesso discorso vale anche per testament, exodus e voivod che sono tre gruppi che adoro...ma vorrei vedere altro! 1 molto bene!