JUDAS PRIEST: nuovo album nel 2024

25/01/2023 - 10:29 (267 letture)



Luca "Pez" Pezzetti 5 @Rik: per me lo è. Non hanno mai fatto un disco uguale all'altro, e per me è un pregio. Ho letto di recente che il nuovo disco dovrebbe essere meno lineare e tecnicamente più complesso di Firepower. 4 Ritchie faulkner ha dichiarato recentemente che il nuovo album potrebbe essere leggermente differente rispetto a firepower e questo non so se è un bene .... 3 Dopo un firepower come si fanno ad avere basse aspettative? 2 Più che gruppo spalla, saranno gruppo stampella…scherzi a parte, Rob avrebbe dovuto registrare in questo periodo, ma penso abbia optato, come dichiarato di recente, per far riposare la voce, dato che hanno finito un tour esteso. Quindi se salterà il tour con Ozzy registrerà in primavera, altrimenti a fine anno. Che palle questa attesa, ho grandi aspettative. 1 "...ultimerà i lavori appena concluso il tour insieme a Ozzy Osbourne." cioè non le ultimerà mai